Seyir Halindeki Otomobil Yandı

İstanbul'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılmaz hale geldi.



Hüseyin Doğan (39) idaresindeki 34 JZH 73 plakalı araç, Topkapı 10. Yıl Caddesi Aksaray istikametinde kırmızı ışıkta beklerken aracından duman çıkmaya başladı. Dumanı fark eden sürücü aracını yol kenarına çekmesiyle araç yanmaya başladı.



Otomobilin motor kısmının tamamen alev aldığı gören Doğan, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yanan otomobile müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.



Yangından dolayı araç kullanılamaz hale gelirken, cadde üzerindeki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı.