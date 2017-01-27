Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'da seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın, otomobili tamamen kaplamadan söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Fevzi Taşkın yönetimindeki 53 FK 090 otomobil seyir halinde iken Köy Hizmetleri Kavşağı yakınında bilinmeyen bir nedenden dolayı motor kısmında yangın çıktı. Aracını durduran sürücü itfaiye ekiplerine bilgi verdi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevler otomobili tamamen sarmadan söndürdü. Otomobilin motor kısmı tamamen yandı.



Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN