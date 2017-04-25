Seyir Halindeki Otomobil, Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü

Kocaeli'nin Derince ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin aynı istikamete gitmekte olan Tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Derince Kaşkaldere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hereke istikametine giden İbrahim Kalmaz idaresindeki 41 HE 320 plakalı otomobil, aynı istikamete gitmekte olan Tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücü İbrahim Kalmaz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kalmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü ise bulunamadı.



Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



(İG-BA-Y)



. - KOCAELİ