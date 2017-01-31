Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

BODRUM'da seyir halindeyken alev alan otomobil cayır cayır yanarak kullanılmaz hale gelirken, sürücüsü inerek canını kurtardı.



Bugün saat 01.00 sıralarında, Sedat Koçak yönetimindeki 35 HMN 90 plakalı otomobil, Gümbet Mahallesi, İnönü Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısımından alevler yükselmeye başladı. Hemen durup otomobilden inen koçak, iftaiyeyi arayıp yardım istedi. Ancak alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Alev topuna dönen LPG'li otomobil, çevredeki esnaf ve evlerde yaşayanları tedirgin etti. Bazı vatandaşlar kovalarla su taşıyıp, yanan otomobile müdahale etmeye çalıştıysa da yeterli olmadı. Bu sırada gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevleri söndürdü. Otomobilinin yanışını çaresiz gözlerle izleyen Sedat Koçak, "Ne olduğunu bile anlayamadan otomobili alevler sardı. Canımı kurtardığıma şükrediyorum" dedi.



- Muğla