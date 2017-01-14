Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde seyir halinde olan ve içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 07.30 sıralarında Gürün Bölge Trafik İstasyon Amirliği önünde meydana geldi. Bolu'ya yakınlarının cenazesini katılmak için yola çıkan Yaşar Çakır yönetimindeki 33 BZH 46 plakalı otomobil seyir halindeyken biranda alev aldı. Sürücü Çakır ile birlikte otomobilde bulunan Songül Çakır ve İnan Aktaş yanan otomobilden son anda kendilerini dışarı attı. Otomobilde bulunan alev topuna dönen araca müdahale edemeyince Gürün Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bu sırada aracın Gürün Bölge Trafik İstasyon Amirliği'ne yakın olmasından dolayı da polis ekipleri olası bir terör saldırısı şüphesine karşılık güvenlik önlemli aldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü Çakır'ın yanan otomobilinin görüntüsünü cep telefonu ile kaydetmesi dikkat çekti. - SİVAS