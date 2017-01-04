Seyir Halindeki Minibüsün Lastiği Koptu

Manisa'da Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bir minibüsün seyir halindeyken lastiği koptu. Kopma anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.



Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken dingil kıran 45 J 1177 plakalı bir minibüsün lastiği yolun ortasından yuvarlanmaya başladı. Yuvarlanan lastik orta refüje çarparak durdu. Sabahın erken saatleri olması ve ana cadde üzerinde trafiğin yoğun olmaması olası bir kazanın önüne geçti. Minibüsü hemen durduran araç sürücüsü daha sonra kopan lastiği aracının yanına getirirken, minibüs olay yerine getirilen çekiciyle alındı.



Minibüsün dingil kırarak lastiğin kopması ve yolun ortasında yuvarlanması ise bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. - MANİSA