Seyir halindeki minibüs alev aldı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ Malkara'da seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bir firmaya ait seyir halindeki servis minibüsünün, motorunun şase yapması nedeniyle alev aldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan minibüste maddi hasar meydana geldi.