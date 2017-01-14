Kocaeli'de hareket halindeyken yanan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.
Yahyakaptan-Plaj Yolu hattında çalışan 41 J 0281 plakalı yolcu midibüsünün sürücüsü Mustafa Mete, arızalanması üzerine aracı Tepecik Mahallesi İnönü Caddesi Yenituran mevkisinde durdurdu. Sürücü, 6 yolcuyu araçtan indirdi.
Motor bölümündeki dumanı fark eden sürücü, söndürme tüpüyle müdahale edip durumu itfaiyeye bildirdi.
Kısa sürede büyüyen alevler, midibüsün ön tarafını sardı. Yangın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce söndürüldü.
Yangında, midibüs kullanılamaz hale geldi.
Seyir Halindeki Midibüs Yandı - Kocaeli
Kocaeli'de hareket halindeyken yanan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.
Kocaeli'de hareket halindeyken yanan yolcu midibüsü kullanılamaz hale geldi.
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