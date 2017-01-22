Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun arka lastiği yandı.
Alınan bilgiye göre, Çan'dan yüklediği seramikleri Karabiga'ya götüren, Ayhan Köse idaresindeki 17 ZG 951 plakalı kamyonun ısınan fren balataları alev aldı.
Alevler, çevre yolu durabilen kamyonun arka lastiğini de sardı.
Biga Belediyesine ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çanakkale
Muhabir Serten Akkaya
Copyright Redaktör Burak Akay
Seyir Halindeki Kamyonun Lastiği Yandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun arka lastiği yandı.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun arka lastiği yandı.
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