Seyir Halindeki Araç Yanmaya Başladı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki araç, karayolunda bir anda yanmaya başladı.



Edinilen bilgiye göre, olay Yeni otobüs garajı önünde meydana geldi. Volkan A. idaresindeki 10 Z 5136 plakalı araçta, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.



Araç sürücüsü otomobilini hemen uygun yere çekerek itfaiyeyi aradı. Burhaniye İtfaiye Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek araç yangınına müdahale etti.



Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, aracın ön kısmı kısmen yandı. Maddi hasar meydana gelen araçta yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR