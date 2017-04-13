Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Zonguldak'ta seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Dumanlar içinde kalan araçtan son anda çıkan sürücü ise faciadan ucuz kurtuldu. Araç ise hurdaya döndü.



Edinilen bilgiye göre olay Zonguldak-Ereğli karayolu 14. kilometrede meydana geldi. Erhan A.'nın idaresindeki 35 TMH 86 plakalı panelvan araçtan dumanlar yükselmeye başladı.



Seyir halindeki aracını yol kenarına çeken sürücü aracın kontağını kapattığı sırada araçtan alevler yükselmeye başladı. Son anda araçtan çıkan sürücü, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Kozlu Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri de olay yerine gelerek hızla büyüyen araçtaki yangına müdahale etti.



Panelvan araçta başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç adeta hurdaya döndü. Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - ZONGULDAK