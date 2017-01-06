Seyhan'da 'Sosyal Medya Çalıştayı' Yapılacak

Seyhan Belediyesi organizesinde 20 belediyeden toplam 44 kişi kısa adı SOBA olan Sosyal Belediyeler Ağı projesi kapsamında Adana'da eğitim görecek.



Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinden sosyal medya sorumluları Adana'nın Seyhan ilçesinde buluşuyor. Seyhan Belediyesi organizesinde belediyelerin sosyal medya sorumluları eğitilecek. İlki Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğin Adana'da düzenlenecek eğitimlerine 20 belediyeden 44 kişi katılacak.



Sosyal medya alanında uzman kişiler ve sosyal medya fenomenleri tarafından verilecek eğitimler Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 7 Ocak 2017 günü başlayacak eğitim etkinliği 2 sürecek.



Etkinliğe Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da konuşmacı olarak katılacak. - ADANA