Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu 20. Yılını Kutladı

Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu (SBŞT) 20. kuruluş yılını Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören ile kutladı.



Törene Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanı sıra Adanalı Tiyatro ve Sinema sanatçısı Rıza Akın ve Erdal Cindoruk'ta katıldı. Törende ayrıca Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na kuruluş yılı olan 1997 yılı ile 2017 yılı arası hizmet eden oyuncu ve yönetmenler ile SBŞT izleyicileri de davet edildi.



Açılış konuşmaları öncesi SBŞT'nin 20 yıllık geçmişini anlatan bir kısa film gösterimi gerçekleşti. Film gösteriminin ardından konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dünyanın her yerinde kültür ve sanata önem verilmesi gerektiğini ancak Adana'da bu önemin daha fazla olması gerektiğini söyledi. Başkan Karalar, "Hani kültür ve sanat dünyanın her yerinde çok önemli olmalı. Adana gibi imalathane olan, sanatçı yetiştiren bir yerde kültür ve sanata önem vermemek olmazdı. Gördüğünüz gibi Adana, Seyhan önemli isimler önemli değerler yetiştirmiş. Tiyatro en kötü şartlarda önemli mesajlar veren bir mekanizmadır. Ortaokulda ne olacaksın diye sorarlarda tiyatrocu olmak istediğimi söylerdim. Ben arkadaşlarımı tek tek kutluyorum. Önemli işler yapıyorlar ve hepsi çok başarılı" ifadelerine yer verdi.



Seyhan Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kurulmasında büyük emekleri olan Adanalı Sinema ve Tiyatro Sanatçısı Rıza Akın ve yine SBŞT çatısı altında önemli işlere imza atmış olan Erdal Cindoruk'ta yapılan çalışmalardan ötürü Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti. - ADANA