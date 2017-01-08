Adana'da Seyhan Baraj Gölü'nde 50 kilogramlık yayın balığı yakalandı.



Balıkçı Faruk Aydın (38), Seyhan Baraj Gölü'nde teknesiyle balık avladığı sırada ağın ağırlaştığını fark etti. Arkadaşlarıyla ağı sudan çeken Aydın'ın ağına 50 kilogramlık bir metre 75 santimetre uzunluğunda yayın balığı takıldı.



Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir balığı yakaladığını görünce mutlu olduğunu söyledi.



Yaklaşık 15 yıldır balıkçılık yaptığını anlatan Aydın, "Daha önce de 100 kiloluk yayın balığı yakaladım. Bu ise 50 kilogram ağırlığında. Çok heyecanlı bir duygu. Yaşamak lazım. Balığı bütün olarak satacağım. Bunu 650 liraya satmayı düşünüyorum."dedi.



Aydın, balığı iş yerinin girişine asarak sergilerken, yoldan geçen vatandaşlar da balıkla fotoğraf çektirdi.