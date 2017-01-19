Şeyh Salah İmamlığında Cuma Namazlı Protesto Gösterisi

KUDÜS (AA) – İsrail'deki Arapları temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'nin, İsrail'in güneydeki Necef çölünde yer alan Ummul Hayran beldesinde bir Arap vatandaşı öldürmesini, Arap vatandaşlara ait evleri yıkmasını protesto için cuma namazını 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın imamlığında aynı beldede açık alanda eda etme kararı aldığı bildirildi.



Yüksek Arap Takip Komitesi'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, bugün düzenlenen olağanüstü toplantıda, İsrail'in Arap vatandaşlara yönelik ihlallerini protesto amacıyla cuma namazının Ummul Hayran beldesindeki açık alanda Şeyh Salah'ın imamlığında eda edileceği kaydedildi.



Açıklamada ayrıca, cumartesi günü Necef çölündeki Arara beldesinde de büyük bir protesto gösterisinin düzenleneceği belirtildi.



İsrail'i protesto amacıyla alınan kararlar arasında, pazartesi günü kuzeydeki Kalensuva beldesinden Kudüs'e araç konvoyu çıkarılacağı ve Başbakanlık binası önünde bir ay sürecek bir protesto çadırı kurulacağı kaydedildi.



Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesindeki Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal Hatib, daha önce yaptığı açıklamada Komite'nin bir günlük "sivil itaatsizlik" ve 3 günlük yas kararı aldığını duyurmuştu.



İsrail güçlerinin, çarşamba günü Necef çölünde Arap vatandaşların yaşadığı Ummul Hayran beldesine yıkım amacıyla yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda İsrail vatandaşı bir Arap ile bir İsrail polisi ölmüştü. İsrail güçleri, beldedeki ev ve barakaları yıkmıştı.



İsrail'in 8,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık 2 milyonu, 1948'deki savaş ve sonrasında yaşanan işgale rağmen yurtlarında kalarak İsrail vatandaşı olan Filistinlilerden oluşuyor. Tel Aviv yönetimi, söz konusu Filistinlileri "İsrailli Araplar" diye tanımlıyor.



Uluslararası, Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarına göre de İsrail hükümetleri, ülkede yaşayan Arap azınlığa karşı ayrımcı politikalar izliyor.