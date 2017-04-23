Şeyh Mansur'un Lüks Yatı Marmaris'te

İngiliz futbol kulübü Manchester City'nin de sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'a ait Topaz isimli 149 metre uzunluğundaki lüks yat Marmaris'e geldi.



Dünyanın en büyük 10 yatından biri olarak gösterilen ve değeri yaklaşık 400 milyon avro olan Topaz, sabaha karşı Marmaris Körfezi'ne giriş yaptı. Dev yat, ilçedeki marinalara sığmadığı için Marmaris Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırıldı.



Yata, 3 tankerle Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 470 bin litre akaryakıt, denizden ve karadan ikmal edildi. Dört saat kadar süren akaryakıt ikmali için yaklaşık 1,2 milyon lira ödeneceği öğrenildi. Yata, su ve erzak da yüklendi. Tüm ikmal harcamasının, 1,5 milyon lirayı bulduğu belirtildi.



Marmaris'e geçen yıl 3 kez yakıt almaya gelen Topaz'ın öğleden sonra ilçeden ayrılarak Yunan adalarına gideceği kaydedildi.