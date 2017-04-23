Şeyh'in Ultra Lüks Yatı Marmaris'te

BİRLEŞİK Arap Emirlikleri'nden Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın dünyanın en büyük 10 yatından biri olan 'Topaz', dün akşam saatlerinde açık denizdeki fırtına nedeniyle Muğla'nın Marmaris İlçesi'ne demirledi.



İngiliz futbol kulübü Manchester City'in de sahibi olan Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın Marmaris Gümrük Limanı'ndaki büyük rıhtıma saat 22.00 sıralarında demirleyen yatı büyük ilgi gördü. Meraklılar yatın fotoğraflarını çekip, özçekim yaptı, sosyal medyada paylaştı. Yata bugün sabah saatlerinden Aliağa Rafinerisi'nden getirilen 10 tanker akaryakıt denizden ve karadan ikmal edildi. Ayrıca lüks yata gıda ve içecek ikmali de yapıldı. Geçen yıl 3 defa yakıt ikmali için Marmaris'e gelen ultra lüks yatta 40 personelin görev yaptığı bildirildi. 6 suit kabinde aynı anda 12 misafiri konuk edebilen yatın banyodaki çeşitli aparatlarının altın kaplama. Helikopter pisti bulunan yatta, yüzme havuzu, her odada jakuzi, yemek, toplantı salonu, spor salonu ve kütüphane de yer alıyor. Şeyh Mansur Bin Zayed El-Nahyan'ın bulunmadığı yatta, akrabaları ve yakın dostlarının tatil yaptığı kaydedildi.



Yatın saat 14.00'de Yunan adalarına gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı belirtildi.



- Muğla