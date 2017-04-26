Şeyh Ethem Efendi Tekkesi Restore Edildi

Beykoz Belediyesi, tarihi ihya çalışmaları kapsamında Şeyh Ethem Efendi Tekkesi'ni restore ederek ilçeye kazandırdı.





Beykoz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ecdat yadigarı eserleri gün yüzüne çıkaran Beykoz Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devraldığı Yalıköy Mahallesi'ndeki Şeyh Ethem Efendi Tekkesi'ni ihya etti.





1845 yılında inşa edilen ve kapatıldıktan sonra yok olmaya yüz tutan tekke, restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından ayağa kaldırıldı.

Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, eserin geçmiş yıllarda zarar gören kısımları tamamen aslına uygun hale getirildi. Tarihi esere sonradan ilave edilen ara kat ve iç bölmeler kaldırılarak, yeniden tek katlı hale getirildi.





Binanın temel ve beden duvarları güçlendirildi, pencere ve kapı boşlukları oluşturuldu. Çatı yalıtımlı şekilde yapılarak üzerine alaturka kiremit kaplandı. Eserin kitabesi ise temizlenerek tekrar yerine konuldu. Tekkenin bahçe duvarları yenilendi ve haziresindeki mezar taşları temizletilerek yerlerine yerleştirildi.



Tarihi tekke binası son düzenlemelerin ardından ziyaret ve hizmete açılacak.