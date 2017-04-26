Şeyh Ethem Efendi Tekkesi Aslına Döndü

Beykoz'un binlerce yıllık tarih ve kültür mirasına sahip çıkan Beykoz Belediyesi, tarihi ihya çalışmaları kapsamında Şeyh Ethem Efendi Tekkesi'ni restore ederek ilçeye kazandırdı.



Ecdat yadigarı eserleri bir bir gün yüzüne çıkaran Beykoz Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden devr aldığı Yalıköy Mahallesi'ndeki Şeyh Ethem Efendi Tekkesi'ni ihya etti. 1845 yılında inşa edilen ve işlevini kaybettikten sonra yok olmaya yüz tutan tekke, restorasyon ve düzenleme çalışmalarının ardından ayağa kaldırıldı.



Özgün yapısına kavuştu



Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yapının geçmiş yıllarda zarar gören kısımları tamamen aslına uygun hale getirildi. Tarihi yapıya sonradan ilave edilen ara kat ve iç bölmeler kaldırıldı ve yeniden tek katlı hale getirildi.



Binanın temel ve beden duvarları güçlendirildi, pencere ve kapı boşlukları oluşturuldu. Çatı yalıtımlı şekilde yapılarak üzerine alaturka kiremit kaplandı. Eserin kitabesi ise temizlenerek tekrar yerine takıldı. Tekkenin bahçe duvarları yenilendi ve haziresindeki mezar taşları temizletilerek yerlerine konuldu.



Tarihi tekke binası son düzenlemelerin ardından ziyaret ve hizmete açılacak.



Tarihçe



Rıfaı tarikatından Şeyh Edhem Sırrı Efendi tarafından 1261/1845'te inşa edilmiştir. 1318/1900'de II.Abdülhamid'in darüssade ağalarından Ahmed Abdülgani Ağa tarafından yeniden inşa ettirdiğini belgelemektedir. Hüseyin Vassaf'ın 1342/1923-24 tarihli Sefine'sinde bu tesis "Beykoz'da Çayır Tekkesi" adı altında İstanbul'daki Rıfaı tekkeleri arasında gösterilmiş, ayin günü (cumartesi) ve şeyhin adı (Kamil Efendi) kaydedilmiştir. - İSTANBUL