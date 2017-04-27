Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. Kuruluş Yıl Dönümü
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin 10. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş tarafından Cumhuriyet meydanında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, 10. Yıl Korteji eşliğinde Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezine yürüyüşle devam etti.
Burada konuşan Rektör Taş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin ülkede her şehire bir üniversite anlayışının devlet politikası olarak belirlenmesinden sonra 2007'de kurulduğunu söyledi.
Üniversitenin 132 programdan oluşan 5 fakülte, 3 Enstitü, 7 Meslek Yüksek Okulu ve 2 Yüksek okuldan oluştuğunu aktaran Taş, "Üniversitemiz, 508 akademik personeli ile 265 idari personel olmak üzere toplan 773 çalışanı ve yaklaşık 18 bin öğrencisi ile şehrimize ülkemize ve bilim dünyasına hizmet etmektedir.
Farabi değişim programı çerçevesinde 43 üniversite ile protokol imzalanmıştır. Erasmus programı kapsamında 17 değişik ülke ile toplam 96 adet anlaşma yapılmıştır. Bu sayede gerek yurt içinden gerekse yurt dışından öğrenciler üniversitemizi ziyaret etmekte ve üniversitemizde öğrenim görünmektedirler." dedi.
AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de Kalkınma Bakanlığına üniversiteye Arge Merkezi kazandırmak için girişimlerde bulunduklarını belirtti.
Bilecik Valisi Süleyman Elban da imparatorluk kuran bir şehirde üniversitenin kurulması, büyümesi ve filizlenmesi rahat olacağını ve rahatlıkla büyüyeceğini kaydetti.
Etkinlik Türk müziği dinletisinin ardından sona ererken, programa, 2.Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç, Belediye Başkanı Selim Yağcı, Anadolu Üniversitesi Rektörü Naci Gündoğan, Osmangazi Üniversitesi Rektörü Hasan Gönen, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Remzi Gören, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Arif Karademir, öğretim görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.