Seydişehirde 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi

Seydişehir ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Denetimli serbestlik Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri adına fidan dikildi.



Tarım Meslek Lisesi Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Seydişehir Cumhuriyet Başsavcısı Bünyamin Korkmaz, 15 Temmuz hain darbesi sırasında şehit olan 249 şehidin anısına fidan dikimi için burada bulunduklarını söyledi.



Bu vesileyle vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andıklarını ifade eden Korkmaz, "Bu millet, bu vatan var oldukça bugün burada dikilecek fidanlar yaşadıkça şehitlerimizin hatıraları da canlı kalmaya devam edecektir. Fidan dikiminde emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederim." dedi.



Etkinliğe Seydişehir Kaymakamı Erdogan Aydın, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Cumhuriyet Savcısı Bünyamin Korkmaz, daire müdürleri ve okul öğrencileri katıldı.



Etkinlikte her şehit için 4 fidan toprakla buluşturuldu.