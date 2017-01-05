Seydişehir Turizmi Paket Turlarla Gelişecek

Seydişehir ve Çevresi Paket Turlarla Zenginleşiyor Projesi, Mevlana Kalkınma Ajansınca sağlanacak destekle hayata geçecek.



Seydişehir Belediyesince hazırlanan ve Mevlana Kalkınma Ajansınca kabul edilen proje için sözleşme imza töreni düzenlendi.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal, imza töreninde yaptığı konuşmada, proje kapsamında 5 farklı destinasyonda 15 paket tur programı hazırlanıp TÜRSAB üyesi ulusal ve uluslararası ölçekteki seyahat acentelerine sunulacağını kaydetti.



Seydişehir'in inanç ve doğa turizmi açısından zengin bir potansiyele sahip olduğu ifade eden Tutal, şunları söyledi:



"Seydişehir'de turizmin gelişmesi için önemli çalışmalar yapıyoruz. İnanç turizmi Seydişehir'de büyük önem arz ediyor. Gerek yurt içi gerek yurt dışında farklı organizasyonlarla ilçemizin tanıtılması gerekiyor. Seyitharun Veli Hazretleri, Hacı Abdullah Efendi, Memiş Efendi gibi evliyaların türbeleri ilçemizde bulunuyor. Tarihi ve turistlik değerlerin tanıtılması için belediyemiz tarafından çalışmalar ve projeler hazırlandı."



Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Akman da Seydişehir turizminin dünyaya açılmasının çok önemli olduğunu, turizm değeri oldukça yüksek olan ilçenin tanıtılması için her zaman destek vereceklerini belirtti.



Törende daha sonra projeye kalkınma ajansı tarafından hibe destek sağlanmasını öngören sözleşme taraflar arasında imzalandı.