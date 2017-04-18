Seydişehir'e Yeni Kamu Binası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapımına başlandı.



Mevcut İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü binasının ihtiyacı karşılama noktasında yetersiz kalması nedeniyle Seydişehir'e yeni bir hizmet binasının kazandırılması için Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın nezdinde yapılan girişimleri olumlu sonuç verdi. Alaylar 2 Mahallesi Yeni Emniyet Müdürlüğü binası karşısında bulunan mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait 5 bin 500 metreye sahip arsanın tahsis işlemleri ve ihale işlemleri tamamlanarak binanın yapımına başlandı.



Seydişehir'e uzun yıllardır hizmet veren İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık binasının yetersiz olduğunu kaydeden Başkan Tutal, "İlçemize yakışır bir binanın yapılması için belediyemize ait arsamızın tahsis işlemini yaptık. 600 metrekarelik 4 katlı olarak yapımına başlanacak olan ilçe gıda tarım ve hayvancılık binası bu yılsonunda tamamlanarak Seydişehirli hemşehrilerimize hizmet verecek. Seydişehir halkı hizmetin en iyisine layık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Başkan Tutal, yapımına başlanılan Gıda Tarım ve Hayvancılık binasının yeni yerine taşınmasının ardından mevcut binanın yıkılarak Seydişehir Belediyesi tarafından park ve yeşil alan düzenlemesinin ardından vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti. - KONYA