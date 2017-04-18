Seydişehir'de trafik kazası: 8 Yaralı



KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde pikabın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Seydişehir-Konya yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali G. idaresindeki 01 NP 395 plakalı pikap aynı istikamete seyir halindeki Veysel İ. idaresindeki 07 EBU 42 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikabın sürücüsü ile araç içerisinde bulunan aynı aileden Zeynep G. (31), Ergül G. (17), İrfan G. (15), Nazlı G. (15), Kadife G. (6), Muhammet Ali G. ve iki yaşındaki Ülger G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerce kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.