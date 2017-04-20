Seydişehir'de 'Tevazu' Konulu Tiyatro Oyunu Sergilendi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir İlçe Belediyesinin birlikte koordine ettiği 'Medeniyet Okulu Projesi' kapsamında 'Tevazu' konulu tiyatro oyunu sergilendi.



Seydişehir merkez ve kırsal mahallelerde buluna ilkokullarda sergilenen Hacı Bayram Veli ve Ali Kuşcu'nun hayatının anlatıldığı sınıf tiyatrosu öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi. Konya'daki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde toplumun tüm kesimlerine değerler eğitimini anlatmayı amaçlayan 'Medeniyet Okulu' projesi kapsamındaki etkinlik, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Seydişehir merkez 23, kırsal mahallelerde 25 olmak üzere toplamda 48 ilkokulda sahnelenen ve öğrencilere tevazu'un öneminin anlatıldığı tiyatro oyununda 5 bin öğrenci bu etkinlikten yararlandı. - KONYA