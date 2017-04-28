Seydişehir'de Temel Atma Töreni

Seydişehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yeni hizmet binasının temeli törenle atıldı.



Seydişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ünüvar, yaptığı konuşmada, çiftçilerine modern bir bina kazandıracaklarını belirtti.



Ünüvar, hizmet binasının 2 bin 400 metrekarelik alanda 4 katlı olarak projelendirildiğini ve 3 milyon liralık bir yatırım olduğunu söyledi.



Mevcut binanın yetersiz kaldığını dile getiren Ünüvar, şöyle konuştu:



"Seydişehir halkına ve çiftçilerimize daha modern ve daha güzel bir ortamda üretim yapmalarını sağlamak adına bugün Alaylar 2 Mahallesi'nde binamızın temelini atıyoruz. İnşallah bir yıl içerisinde tamamlayacağız. Yeni binada ülke çiftçilerimizi kalkındıracak projelere imza atmayı temenni ediyoruz."