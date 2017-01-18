Seydişehir'de Taşkın Koruma İhalesi Yapıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Bostandere Mahallesi ve Akçay Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma ihalesi yapıldı.



DSİ tarafından Bostandere Mahallesi ve Akçay Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma ihalesi yapıldı. Bostandere Taşkın Koruma ihalesi tamamlandığı zaman yerleşim alanları ve ekili alanlar taşkınlardan korunmuş olacak.



Bostandere Mahallesi taşkın koruma ihalesinin yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "7 bin 366 metre trapez toprak kanal düzenlemesi yapılıp, yaklaşık bin 390 metre çift taraflı kargir taş duvarla örülecek. 7 adet betonarme menfezden oluşacak çalışmada 97 adet brit yapısı ve korkuluk imalatları yapılacak. İhale süreci devam eden Bostandere Mahallesi Taşkın Koruma inşaatı 270 iş günü içerisinde tamamlanacak" dedi.



DSİ tarafından Akçay Deresi 2 kısım taşkın koruma ihalesinin de yapıldığını belirten Başkan Tutal; "Yaklaşık 3 bin 850 metre çift taraflı taş duvarlı kanal yapılarak, 2 adet köprü ve korkuluklar yapılacaktır. Akçay Deresi 2 Kısım Taşkın Koruma inşaatı 300 iş günü içerisinde tamamlanacaktır" diye konuştu. - KONYA