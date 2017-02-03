Seydişehir'de Pazarcıların Soğukla Mücadelesi

Seydişehir'de etkili olan soğuk havadan korunmak isteyen pazarcı esnafı, soba ve tenekelerde yaktıkları ateşle ısınıyor.



Hava sıcaklığının gece eksi 27, gündüz ise eksi 18 dereceye kadar düştüğü Seydişehir'de pazar esnafı, tezgahlarının yanına koydukları soba ve tenekelerde yaktıkları ateş ile ısınıyor.



Pazarda alışveriş yapan vatandaşların da kimi zaman esnafın yaktığı ateşte ısındığı görüldü.



Pazar esnafı, sattıkları ürünlerin donmaması için gayret gösteriyor.



Mehmet Tatlı isimli pazar esnafı, soğuk hava dolayısıyla çok zorlandıklarını belirterek "Sıcak çay içerek ısınmaya çalışıyoruz. Soğuk havada işlerimizi de etkiliyor. Müşteri gelmiyor." dedi.



Havva Durmaz isimli başka bir esnaf ise, "Vatandaşlar soğukta dışarı çıkamadığı için işlerimiz etkileniyor. Soğuk havada satış yapamıyoruz." diye konuştu.