Seydişehir'de Öğrenciler Fidan Dikti

Seydişehir İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, ağaçlandırma alanına fidan dikti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda ağaç sevgisinin kazandırılması gerektiğine dikkat çekerek, boş ağaçlandırma alanına 250 çam fidanı diktiklerini söyledi.



Kibar, "Ağaç sevgisinin olduğu ilçelerde ormanlar gelişmiştir. Böyle bir organizasyona vesile olduğu için okul müdürü Ramazan Harmancı'ya teşekkür ederim." dedi.