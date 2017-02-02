Seydişehir'de Mesleki Eğitimi Geliştirme Toplantısı

Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Kaymakam Aydın Erdoğan başkanlığında mesleki liseleri geliştirmek toplantısı düzenlendi.



Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, meslek liselerinin önemine dikkat çekerek, memleketin geleceği için öğrencilerin meslek liselerine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Sektörün ihtiyaçlarına göre meslek liseleri açılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Mesleki eğitim ile ilgili yanlış oluşan algıların giderilmesi gerekir. Öğrencilerin ahilik ruhu ile yetiştirilmesinin mesleki eğitimin temel amaçlarıdır. İş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi konusunda okul yöneticilerine, velilerimize bu konuda önemli görevler düşüyor. Gelişmiş ülkeler bu sayede kalkınıyor." dedi.



Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz da 28 Şubat sürecinde mesleki eğitimin deformasyona uğradığını belirterek, "Sanayicilerimize ara eleman yetiştiren bu okullarımızın çok ihtiyacı var. Yeni mesleki okullar açmalıyız." dedi.



Toplantıya Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, meslek lisesi müdürleri ile sanayiciler katıldı.