Seydişehir'de Kitap Günleri Fuarı Başladı

Seydişehir'in sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunmak amacıyla Belediye Başkanlığının düzenlediği kitap günleri fuarı açıldı.



Belediye düğün salonunda törenle açılışı yapılan kitap günleri fuarı, 170 bin yayınevi ve 50 bin kitabı okuyucularla buluşturdu.



Kitapseverler ile ünlü yazarların bir araya geldiklerini kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, insanların küçük yaşlardan itibaren kitap okuma alışkanlığı edinmesini ve bu alışkanlığın sürdürülmesi için ilk defa kitap günleri fuarı düzenlediklerini söyledi.



Kitap okuma alışkanlığının pek yaygın olmadığını dile getiren Tutal, şunları kaydetti:



"Umarım bol ziyaretçi gelir, kitapları alırlar evlerinde de okurlar. Kitap sadece almak ve kütüphaneyi süslemek için değildir. Öğrencilerimiz ve yetişkinlerimiz için bu tür fuarları gelenekselleştirmek istiyoruz. Amacımız Seydişehir'in kültür hayatına katkı yapmak."