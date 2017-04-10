Seydişehir'de Kar Yağışı

Seydişehir ilçesinde nisan ayında yağan kar yağışı, baharın müjdecisi çiçekleri beyaza bürüdü.



Baharın müjdecisi olarak kabul edilen çiğdem ve nevruz çiçekleriyle bezenen Toroslar, nisan ayında yeniden kışla tanıştı. Havaların ısınarak çiçeklerin açtığı Toroslar'da etkili olan kar yağışı, baharın müjdecisi çiçekleri kar altında bıraktı.



Karlarla beyaza bürünen nevruz ve çiğdem çiçekleri, fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.