Seydişehir'de Kan Bağışı Kampanyası

Türk Kızılayı kan toplama tırı Seydişehir Meydanı'na konuşlanarak vatandaşlardan kan toplamaya başladı.



Kızılay Konya Kan Merkezi'nde görevli doktor Naim İsmet Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan bağışçı sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.



Kalkan, 18-65 yaş arası herkesin sağlığı açısından kan vermesinin önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kan bağışına olan ilgi her gün artıyor. Kan bağışını arttırmak için her yerde organizasyonlar yapıyoruz. Okullar, üniversiteler, askeri kışlalar ve tüm kurumlar ile çalışmalar yapıyoruz. Bu açığın giderek tamamlanacağını umut ediyoruz. Halkımızdan bu konuda duyarlı davranmalarını temenni ediyoruz."



Kan toplama aracının 3 gün ilçede kalacağı öğrenildi.