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Seydişehir'de Donma Tehlikesi Geçiren Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Seydişehir'de Donma Tehlikesi Geçiren Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Seydişehir'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, donmak üzereyken kurtarıldı.

Seydişehir'de Donma Tehlikesi Geçiren Yaşlı Kadın Kurtarıldı

Seydişehir'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, donmak üzereyken kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alaylar 2 Mahallesi 802 Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Üçüncül'den iki gündür haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi.

Polisin camı kırmasıyla eve giren sağlık görevlileri, yarı baygın haldeki Üçüncül'ü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Üçüncül'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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