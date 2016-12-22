Seydişehir'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, donmak üzereyken kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Alaylar 2 Mahallesi 802 Sokak'ta yalnız yaşayan Fatma Üçüncül'den iki gündür haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi.
Polisin camı kırmasıyla eve giren sağlık görevlileri, yarı baygın haldeki Üçüncül'ü Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan Üçüncül'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Seydişehir'de Donma Tehlikesi Geçiren Yaşlı Kadın Kurtarıldı
Seydişehir'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, donmak üzereyken kurtarıldı.
Seydişehir'de yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, donmak üzereyken kurtarıldı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads