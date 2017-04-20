Seydişehir'de Ceviz Budama Eğitimi

Seydişehir İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, çiftçilere 2 gün süren uygulamalı ceviz budama eğitimi verdi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Ziraat Mühendisi İbrahim Bilici, Tepecik Mahallesi'nde kursiyerlere modern ceviz yetiştiriciliği, ceviz aşılama ve budama yöntemlerini kapsayan uygulamalı eğitim verdi.



Düzenlenen kursun ve uygulamalı eğitimin oldukça fayda sağlandığını belirten İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yavuz Ünüvar, şunları kaydetti:



"Mahalle muhtarlığının talebi üzerine düzenlenen ceviz bahçelerinde aşılama ve budama tekniklerine yönelik eğitimimizi verdik. Katkılarından dolayı ziraat mühendisimiz İbrahim Bilici'ye de teşekkür ederim. Ayrıca bu kurslarımız devam edecek."