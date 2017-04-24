Seydişehir'de Asker Uğurlama Töreni

Seydişehir ilçesinde asker adayları vatani görevlerine kına yakılarak dualarla uğurlandı.



Bostandere Mahallesi'nde uğurlama törenine katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, asker adaylarına Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye ederek kına yaktı.



Tutal yaptığı konuşmada, bu toprakların mayasında kardeşlik, birlik, beraberlik olduğunu söyledi.



Coşku ve sevincin bir arada yaşandığını belirten Tutal, "İşte biz bu yüzden büyük bir milletiz. Her gün bombalar patlıyor. Sınır ötesinde harekatlarımız sürüyor. İçeride ve dışarıda hainler kalleş planlarını yapıyor ama biz yine de kınalı kuzularımızı askere yollarken ağlamak yerine büyük bir coşku ve gururla kına yakıp yolluyoruz. Sizi önce Allah'a sonra silahlı kuvvetlerimize emanet ediyorum." dedi.



Daha sonra asker adayları dualarla uğurlandı.