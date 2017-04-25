Seydişehir Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı İstişare Toplantısı

Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Küçük, İlçe Tarım Müdürü Yavuz Ünüvar, Orman Bölge Şefi Halil Kabakcı ve mahalle muhtarları katıldı.

Çiftçi Malları Koruma Başkanı Abdullah Sürer, koruma bekçileri noktasında bazı sıkıntılar yaşandığını, muhtarların bu konuda kendilerine yardımcı olmaları konusunda destek olmalarını istedi.

Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının toplumsal bir işlevi olduğu kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;" Çiftçi Malları Koruma Başkanlığımızın görevine devam etmesi gerekiyor. Muhtarlarımız koruma kanunlarının uygulanması ve işleyişine yardımcı olmalı. Çiftçilerimizin sıkıntılarının giderilmesi konusunda koruma ve muhtarlarımız birlikte ortak çalışmalı" dedi.

Toplantıya katılan Muhtarlar ve Çiftçi Malları Koruma Başkanının istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Aydın Erdoğan "Sizin istekleriniz giderilmeye çalışılacak. Sorunlarınız konusunda bizler her zaman yanınızdayız. Kanunlar var, kurallar var. Toplantımızın amacı uygulamada yanlış varsa bunu düzeltmek içindir. Koruma kurulu uygulamalarının alternatifi olmaz." dedi.

Konuşmalardan sonra söz alan mahalle muhtarları, koruma görevlerinin adil olmasını haksız ceza yazmamalarını isteyerek koruma bekçilerinin muhtarlıklarla iletişim içinde çalışmasını talep etti.

