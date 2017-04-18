Seydişehir Belediyesinin Araç Filosu Güçleniyor

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, hafriyat ve araç taşımada kullanılmak üzere çekici tır ve hafriyat kamyonunu bünyesine dahil etti.



Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliği araç filosu güçleniyor. Seydişehir Belediyesi hafriyat ve araç taşımada kullanılmak üzere çekici tır ve hafriyat kamyonunu bünyesine dahil etti.



Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Belediyesi araç filosunun gün geçtikçe güçlendiğini artık hafriyat taşıma noktasında sorun yaşanmayacağını kaydetti. 2015 ve 2017 model iki araç alındığını kaydeden Başkan Tutal, "Gün geçtikçe Seydişehir Belediyesi araç filomuzu güçlendiriyoruz. 2017 model sıfır 25 tonluk hafriyat çekme işleminde kullanacağımız araç 2015 model hafriyat taşıma ve çekici kamyonu alındı. Seydişehirli hemşehrilerimize hizmet edebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yeni araçlarımız hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - KONYA