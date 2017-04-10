Seydişehir Belediyesinden Yabani Otla Mücadele

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilkbaharın gelmesiyle birlikte ilçe genelinde yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışmalarına hız verildi.



Merkez ve kırsal mahallelerde tüm caddeler, sokaklar, kaldırımlar ve boş alanlarda yetişen yabani otlara karşı mücadele çalışması başlatan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları rahatsız edecek olan kaldırım kenarlarındaki ve duvar diplerindeki yabani otların temizlenmesi ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar tarafından kullanılan alanların daha temiz hale getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Yol ve kaldırım kenarlarında yetişen yabani otların görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla programlı bir şekilde mahallelerde yabani ot temizleme ve ilaçlama çalışmalarımız devam etmektedir. Cadde ve bulvarlarda bulunan refüjleri ilaçlıyoruz. Otların uzamasıyla birlikte, haşerelerin üremesini engellemek ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek amacıyla başlattığımız çalışma belli bir program dahilinde devam edecek" dedi.



Şehirdeki yabani ot ilaçlaması yapılarak haşere ile mücadele edildiğini de belirten Başkan Tutal, "Amacımız, halkımızın daha temiz, nezih ve sağlıklı ortamlarda ikamet etmelerine imkan sağlamaktır" şeklinde konuştu. - KONYA