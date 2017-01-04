Seydişehir Belediyesinden Kar Temizliği

Seydişehir'de yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri ilçedeki okulların çatısındaki buzları kırıp bahçelerini temizledi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, gazetecilere yaptığı açıklamada öğrencilerin kardan ve buzdan etkilenmemesi için ilçe sınırlarındaki okulların kardan temizlendiğini söyledi.



İş makineleriyle biriken karın ortadan kaldırıldığını ifade eden Kibar, "Kar tatilinin ardından öğrencilerin eğitim-öğretime hazır hale gelmesi için bütün okullarımızda kar temizliği yapıldı. Çatıdaki ve penceredeki buz sarkıtlar kırılıyor. Kaloriferler kontrol ediliyor. Sıkıntısız bir şekilde öğretmen ve öğrencilerimizin derslere başlamaları sağlanacak." diye konuştu.