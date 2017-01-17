Seydişehir Belediyesinde Toplu Sözleşme

Seydişehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 41 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.



Hizmet-İş Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit Sır, yaptığı açıklamada, toplu iş görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek sözleşmenin 31 Aralık 2018 yılına kadar süreceğini kaydetti.



Sır, "Sözleşme 2 yıllık bir süreyi kapsıyor, işçilerin ücretlerinde iyileştirme yapıldı. Başkan Mehmet Tutal'a işçilerimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.



Sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ise, "Çalışan arkadaşlarımıza bu güne kadar verilmemiş haklarını kendilerine teslim etmiş olduk. Şuna inanıyoruz, biz daha önceden sendikadan gelmiş bir Belediye Başkanı olarak işçilerin hakkının alın teri kurumadan verilmesinden yanayız." diye konuştu.



Görüşmelere, Hizmet İş Sendikası Konya Şube Sekreteri Hüseyin Keçeci ve Belediye İşyeri Temsilcisi Kenan Kaya katıldı.