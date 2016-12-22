Seydikemer'in Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kapanan yolların açılması için iş makinelere devreye girerken, beyaz örtünün keyfini kartopu oynayıp, kardan adam yapan öğrenciler çıkardı.



Seydikemer'in yüksek kesimlerinde yer alan Yaka, Arsa, Bekçiler, Seki, Atlıdere, Bayır, Boğalar, Dont, Yayla Eldirek ve Yayla Patlangıç mahallerinde dün gece yarısından itibaren kar yağışı etkili oldu. Bugün öğlen saatlerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşırken, bazı mahallelere ulaşım durdu. Seydikemer Belediyesi Fen İleri Müdürlüğü'ne ait greyderler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.



KARIN KEYFİNİ ÖĞRENCİLER YAŞADI



Beyaza bürünen Seki Mahallesi'nde ise öğrenci ve vatandaşlar kar keyfi yaşadı. Eğitime devam edilen Seki Ortokulu'nda teneffüse çıkan öğrenciler, kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Sürücülerin zor anlar yaşadığı mahallede dört tekerlekli ATV olarak bilinen motosikletle sokağa çıkan gençler, karda kayarak eğlencenin tadını çıkardı.



Mahalle sakinlerinden Turcan Sucu karın her sene yılbaşına yaklaşınca yağdığını söyledi. Çocukların ve gençlerin karda eğlendiğini belirten Sucu, "Yazın güneşe hasret olduğumuz gibi kışında karı özlüyoruz. Kar bu bölge için önemli. Her yer beyaza büründü. Soğuğa rağmen güzel bir görüntü." dedi.



Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, kar yağışının 24 Aralık gece yarısına kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.