Seydikemer'in Yeni Eniyet Müdürü Kızılşık Göreve Başladı

Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Barbaros Kızılışık görevine başladı.



Fethiye KOM şubesinden Seydikemer Emniyet Müdürlüğüne atanan Emniyet Müdürü Barbaros Kızılışık göreve başladı.



Kızılışık yaptığı açıklamada; Seydikemer güzel bir ilçe. İlçe deki yetkili kurum ve vatandaşlarımız ile el ele verip ilçenin güvenliğini sağlamak için çalışacağız. Bu konuda tüm kurum ve vatandaşlarımızdan da duyarlı ve destek olmalarını istiyoruz. Daha önceki görev yerlerimizden edindiğimiz tecrübelerle Seydikemer de vatandaşın can ve mal güvenliği ile rahatı ve huzuru için çaba sarf edeceğiz, diye konuştu.



Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Barbaros Kızılışık, Polis Koleji ve Polis Akademisi mezunu olan Barbaros Kızılışık sırasıyla Bursa,Diyarbakır, Datça ve Fethiye de görev yaptı. 5 Ocak 2017 de Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Barbaros Kızılışık görevine başladı. - MUĞLA