Seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek 2021?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmedi. Peki, Seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak? Şehirlerarası seyahat yasağı ne zaman bitecek 2021? Seyahat yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmedi. Peki, Seyahat kısıtlaması ne zaman kalkacak? Şehirlerarası seyahat yasağıne zaman bitecek 2021?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Buna göre; Ramazan ayı süresince sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahate izin verilmeyecek. 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması bitecek. Peki, şehirler arası seyahat yasağı kalkacak mı? Tam zamanlı kapanma sonrası bazı kısıtlamalar kaldırılacak. Kısıtlamaların nasıl normalleşeceği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞINDA KİMLER MUAF TUTULACAK?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 8 kişi),Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Belirtilen bu durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler arası seyahat kısıtlamasının etkinliğinin artırılması amacıyla şehirlerin tüm giriş ve çıkışlarında (iller arası koordinasyon sağlanmak kaydıyla) kontrol noktaları oluşturulacak. Özel araçlarla seyahat edenlerin muafiyet kapsamında olup olmadıkları muhakkak tetkik edilecek ve geçerli bir mazereti/muafiyeti bulunmayan kişilerin şehirler arası seyahatlerine izin verilmeyecek.