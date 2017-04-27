Ege'de bir kasabada "şey"leşmeye direnenlerin öyküsünü anlatan "Şey", nisan ayında Tatavla Sahnesi'nde sizlerle olacak.



Küçük bir Ege kasabasında geçen bir hikaye...



Her şey tarlada Antik Yunan'dan kalma bir heykelin bulunmasıyla başlar. Heykeli bulan köylüden tutun baş komisere, bakkaldan tutun kaymakama kadar herkesi bir telaş alır. Alır almasına ya, gerçek, aslında oralarda başka bir yerdedir.



"Gerçek yaşam tüm bunların yanında gözden kaçanlardır." dedirten bir hikaye bizim hikayemiz. Muzaffer İzgü'nün "Apollon'un Şeyi" öyküsünün etrafında şekillenen hikayemiz; şey yolunda şeyleşen ve şeyleşmeye direnenlerin komik öyküsünü anlatıyor.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tatavla Sahnesi



Mekan Adresi : Firuzağa Mah. Taktaki Yokuşu, No: 2B



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Şey



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır