Şey

Küçük bir Ege kasabasında geçen bir hikayeHer şey, tarlada Antik Yunan'dan kalma bir heykelinin bulunmasıyla başlar.

Şey

Küçük bir Ege kasabasında geçen bir hikayeHer şey, tarlada Antik Yunan'dan kalma bir heykelinin bulunmasıyla başlar.

Heykeli bulan köylüden tutun baş komisere, bakkaldan tutun kaymakama kadar herkesi bir telaş alır. Alır almasına ya, gerçek, aslında oralarda başka bir yerdedir. "Gerçek yaşam tüm bunların yanında gözden kaçanlardır" dedirten bir hikaye bizim hikayemiz.

Muzaffer İzgü'nün "Apollon'un Şeyi" öyküsünün etrafında şekillenen hikayemiz; şey yolunda şeyleşen ve şeyleşmeye direnenlerin komik öyküsünü anlatıyor.

Süre                : 2 Saat 15 dakika

Tür                  : Komedi

Yazan              : Türev Sarıkurt

Yöneten          : Orkun Eker, Yusuf Sarıkaya, Türev Sarıkurt

Müzik              : Orkun Eker

Kostüm           : Bi'Takım Oyuncular Ekibi

Afiş                  : İlker Çetinkaya

Oyuncular

Yunan                         - İbrahim Sıvar

Pers                            - Yusuf Sarıkaya

Komiser Celal             - Orkun Eker

Kamil                          - Sadettin Okumuş

Hamdi                         - Gökhan Ezer

Hüseyin                       - Mehmet Arslan

Hüseyin'in Karısı         - Miray Üstüngör

Antikacı Kerim             - İlker Çetinkaya

Kaymakam                 - Yusuf Sarıkaya

Mücella                       - Leyla Şenel

Gazeteciler                 - Miray Üstüngör, Yasemin Özgüner, Sadettin Okumuş

Kaynak: Etkinlik.io

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