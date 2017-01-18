Küçük bir Ege kasabasında geçen bir hikayeHer şey, tarlada Antik Yunan'dan kalma bir heykelinin bulunmasıyla başlar.
Heykeli bulan köylüden tutun baş komisere, bakkaldan tutun kaymakama kadar herkesi bir telaş alır. Alır almasına ya, gerçek, aslında oralarda başka bir yerdedir. "Gerçek yaşam tüm bunların yanında gözden kaçanlardır" dedirten bir hikaye bizim hikayemiz.
Muzaffer İzgü'nün "Apollon'un Şeyi" öyküsünün etrafında şekillenen hikayemiz; şey yolunda şeyleşen ve şeyleşmeye direnenlerin komik öyküsünü anlatıyor.
Süre : 2 Saat 15 dakika
Tür : Komedi
Yazan : Türev Sarıkurt
Yöneten : Orkun Eker, Yusuf Sarıkaya, Türev Sarıkurt
Müzik : Orkun Eker
Kostüm : Bi'Takım Oyuncular Ekibi
Afiş : İlker Çetinkaya
Oyuncular
Yunan - İbrahim Sıvar
Pers - Yusuf Sarıkaya
Komiser Celal - Orkun Eker
Kamil - Sadettin Okumuş
Hamdi - Gökhan Ezer
Hüseyin - Mehmet Arslan
Hüseyin'in Karısı - Miray Üstüngör
Antikacı Kerim - İlker Çetinkaya
Kaymakam - Yusuf Sarıkaya
Mücella - Leyla Şenel
Gazeteciler - Miray Üstüngör, Yasemin Özgüner, Sadettin Okumuş
Şey
Küçük bir Ege kasabasında geçen bir hikayeHer şey, tarlada Antik Yunan'dan kalma bir heykelinin bulunmasıyla başlar.
Küçük bir Ege kasabasında geçen bir hikayeHer şey, tarlada Antik Yunan'dan kalma bir heykelinin bulunmasıyla başlar.