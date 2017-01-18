Küçük bir Ege kasabasında geçen bir hikayeHer şey, tarlada Antik Yunan'dan kalma bir heykelinin bulunmasıyla başlar.



Heykeli bulan köylüden tutun baş komisere, bakkaldan tutun kaymakama kadar herkesi bir telaş alır. Alır almasına ya, gerçek, aslında oralarda başka bir yerdedir. "Gerçek yaşam tüm bunların yanında gözden kaçanlardır" dedirten bir hikaye bizim hikayemiz.



Muzaffer İzgü'nün "Apollon'un Şeyi" öyküsünün etrafında şekillenen hikayemiz; şey yolunda şeyleşen ve şeyleşmeye direnenlerin komik öyküsünü anlatıyor.



Süre : 2 Saat 15 dakika



Tür : Komedi



Yazan : Türev Sarıkurt



Yöneten : Orkun Eker, Yusuf Sarıkaya, Türev Sarıkurt



Müzik : Orkun Eker



Kostüm : Bi'Takım Oyuncular Ekibi



Afiş : İlker Çetinkaya



Oyuncular



Yunan - İbrahim Sıvar



Pers - Yusuf Sarıkaya



Komiser Celal - Orkun Eker



Kamil - Sadettin Okumuş



Hamdi - Gökhan Ezer



Hüseyin - Mehmet Arslan



Hüseyin'in Karısı - Miray Üstüngör



Antikacı Kerim - İlker Çetinkaya



Kaymakam - Yusuf Sarıkaya



Mücella - Leyla Şenel



Gazeteciler - Miray Üstüngör, Yasemin Özgüner, Sadettin Okumuş