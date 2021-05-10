Sexting ne demek? Sexting nedir, anlamı nedir?

Son dönemlerdepopüler olan Sexting ne demek merak ediliyor. Kısaca, cinsel içerikli mesajlaşma anlamına gelen, öncelikle cep telefonları arasında başkalarına cinsel içerikli mesajlar, fotoğraflar veya videolar göndermek, almak veya iletmektir. Sexting cümleleri, yazıları ve mesajları twitterda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Peki, Sexting ne demek? Sexting nedir, anlamı nedir?

Gençler ve çocuklar giderek daha fazla akıllı telefon taşırken ve tabletleri, sosyal medyayı, uygulamaları ve mesajlaşmayı kullandıkça, cinsel içerikli içerik gönderip alma riskleri ebeveynler, öğretmenler ve kolluk kuvvetleri için bir endişe haline geldi.

SEXTİNG NE DEMEK?

Seksting, elektronik cihazlar ile müstehcen içerikli mesaj göndermek veya almak olarak tanımlanan kavram. Yetişkin insanlar tarafından da yapılabiliyor olsa da, Snapchat gibi uygulamaların popülerleşmesi ile özellikle ergenler arasında daha da yaygınlaşmıştır. Gençler arasında zaman zaman bilinçsizce gerçekleştirilen bu eylem, kötü sonuçlara yol açabilmektedir.

Cinsel içerikli mesajlaşma genellikle şaka, dikkat çekme veya flört etme şeklinde yapılır. Ebeveynler, riskleri ve katılmaları için baskı altındaysa ya da ne zaman yapacaklarını anladıklarından emin olmak için konuyu çocuklarıyla tartışmalıdır.

Sexting Neden Bir Sorun?

İki kişi arasında paylaşılan bir fotoğraf hızla viral bir fenomen haline gelebilir. Gençler gizli tutulacağına inanabilir ve daha sonra akranlarıyla yaygın olarak paylaşıldığını keşfedebilir, bazen ağır sonuçları olabilir.

Fotoğraflar ve mesajlar hedeflenen alıcının dışında paylaşıldığında zorbalık, taciz ve aşağılama yaygın sorunlardır. Fotoğraflarını paylaşan gençlerin intiharları da dahil olmak üzere ciddi duygusal ve sosyal sonuçlar olabilir.

Gönderme Nedenleri

Çocukların cinsel içerikli mesaj göndermelerinin veya bunu yapmaya teşvik edilmelerinin veya baskı görmelerinin birçok nedeni vardır.

2008 Amerikan Ulusal Genç ve Planlanmamış Gebelik Önleme Kampanyasına göre, genç kızların yarısı açık mesajlar göndermek için genç erkeklerin baskısını gösterdi. Rapor, genç kızların % 23'ü ve genç erkeklerin % 24'ü arkadaşları tarafından açık içerik göndermeleri veya yayınlamaları için baskı gördüklerini söylediği için akran baskısının da endişe verici olduğunu ortaya koydu.

Başka bir gencin çıplak fotoğrafı, bir gencin akranlarıyla ilişki hakkında övünmek için kullanabileceği bir ödüldür. Gençler, potansiyel bir partnerle flört etmenin veya akranlarından övgü almanın bir yolu olarak kendi fotoğraflarını gönderebilirler. Bazıları ayrıca şaka veya cesaretle fotoğraf gönderebilir.

Çiftler, bağlılıklarının kanıtı olarak veya romantik ya da cinsel faaliyetlerinin bir parçası olarak fotoğraf alışverişinde bulunabilirler. Diğer gençlerin cinsel içerikli fotoğrafları, onları zorbalık etmek veya küçük düşürmek için yapılabilir. Bu, bir ilişki bittikten sonra yapılabilir veya fotoğraflar, banyo veya soyunma odası gibi, bilmeden de çekilebilir.