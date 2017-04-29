Şevval Sam - Gökhan Tepe
29 Nisan'da gerçekleşecek olan muhteşem konserde özel sürprizler sizi bekliyor.
29 Nisan'da gerçekleşecek olan muhteşem konserde özel sürprizler sizi bekliyor. Lezzetli menüler ile müziğin en güzel tınıları sizlerle!
Bilet Sahiplerinin 0312 460 19 08 ve 0553 050 19 07 nolu telefona rezervasyon yaptırmaları rica olunur.
20: 30 – 21: 00 = Konser Salonuna Geçiş
21: 30 – 23: 00 = Gökhan Tepe
23: 15 - 01: 00 = Şevval Sam
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Gölbaşi
Mekan : Winner İncek
Mekan Adresi : Hacılar, 1262 Sokak No: 6 İncek
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Şevval Sam - Gökhan Tepe
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io