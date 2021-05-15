Şevval Ayı 6 gün orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval ayındaki altı günler orucu tutmanın fazileti nedir?

Mübarek Ramazan ayının bitmesiyle birlikte Şevval ayına girmiş bulunmaktayız. Şevval ayında yapılacak ibadetlerden birisi de altı günler orucudur. Peki, Şevval ayında 6 gün orucu ne zaman tutulur? 6 günler orucu peş peşe mi tutulur? 6 günler orucu art arda tutulması şart mı? 6 günler orucu hangi tarihlerde tutmak sevaptır? 6 gün orucu ile ile ilgili hadisi şerifler haberimizde...

Şevval ayında ibadet etmek, oruç tutmak, Kur-an'ı Kerim okumak, dua etmek oldukça sevaptır. Bu ayda 6 gün oruç tutmak müstehap sayılmıştır. Peki, Şevval Ayı 6 gün orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval ayındaki altı günler orucu tutmanın fazileti nedir? Detaylar yazımızda.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Şevval ayı 13 Mayıs Perşembe 2021 günü başladı . Yani Şevval ayının 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü idi. Bugün yani 15 Mayıs Cumartesi günü ise Şevval ayının 3. günüdür.

ŞEVVAL AYI ALTI GÜNLER (6 GÜN) ORUCU

Ramazan ayından sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu ayda ayrı ayrı günlerde, haftada 2 gün olmak üzere 6 gün oruç müstehaptır. Bununla beraber arka arkaya 6 gün oruç tutulmasında da, tercih edilen görüşe göre bir sakınca yoktur.

Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak her daim sünnet olduğundan, Şevval ayında tutulacak olan nafile oruçları bugünlerde tutmak daha evladır. Bazı alimler ise Şevval ayındaki 6 gün orucun, bayramdan sonra vakit geçirmeden hemen tutulmasının iyi olacağını bildirmişler ama "Bu oruçları aralıklı tutmak da caizdir." demişlerdir.

Şevval oyucunun fazileti hakkında Ebu Eyyub el-Ensari (Radıhallahu Anh)'dan rivayet eilden bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim Ramazan orucunu tutar sonra da ona Şevval'den altı (gün oruç tutma)yı eklerse, bu (o kişi için) bütün seneyi oruç tutmak gibi olur." buyurmuştur.

(Kaynak : Müslim, es-Sahis, es-Sıyam - et-Tirmizi, es-Sünen, es-Savm)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını Arapça'dan çeviren, günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

ŞEVVAL AYI 6 GÜN ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayının 6 gün orucunu 13 Mayıs 2021 Perşembe - 10 Haziran 2021 Perşembe tarihleri arasında tutabilirsiniz. Ek olarak bayram günlerinde oruç tutmak mekruh sayıldığı için bu günleri çıkartabiliriz. Haliyle 10 Haziran Perşembe'ye kadar yani Şevval ayının sonuna kadar 6 gün orucunu tutabilirsiniz. İster peş peşe tutun isterseniz de ayrı şekilde. Çünkü her iki durum için de hadis rivayet edilmiştir. Şimdiden Allah kabul eylesin...

ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR? RAMAZAN'DA TUTULAMAYAN ORUÇLAR ŞEVVAL ORUCU NİYETİYLE TUTULABİLİR Mİ? (DİYANET FETVASI)

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.