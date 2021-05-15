Şevval ayı 2021 gün gün takvimi! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri!

Üç aylardan sonra gelen Hicri ay Şevval ayıdır. Şevval ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Şevval ayı ne zaman, hangi gün başladı? Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval ayı takvimi! Şevval ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Şevval ayının kaçıncı günü? Şevval ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2021 Şevval ayı günleri ne zaman?