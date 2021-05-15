Şevval ayı 2021 gün gün takvimi! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri!
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Şevval ayı 2021 gün gün takvimi! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri!

Şevval ayı 2021 gün gün takvimi! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri!
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Üç aylardan sonra gelen Hicri ay Şevval ayıdır. Şevval ayının günlere göre takvimi merak ediliyor. Peki Şevval ayı ne zaman, hangi gün başladı? Şevval ayı ne zaman bitecek? Şevval ayı takvimi! Şevval ayı günleri ve geceleri ne zaman? Bugün Şevval ayının kaçıncı günü? Şevval ayının kaçıncı gününde ve kaçıncı gecesindeyiz? 2021 Şevval ayı günleri ne zaman?

Bugün Şevval ayının kaçıncı günü ve gecesi? Şevval ayı kaç gün sürecek? Şevval ayı gecelerinde yapılacak ibadetler! Şevval ayı gündüzleri yapılacak ibadetler! Şevval ayı 2021 gün gün takvimi! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri! Şevval ayı gün gün tarihlerine haberimizden ayrıntılı şekilde ulaşabilirsiniz.

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Şevval ayı 13 Mayıs Perşembe 2021 günü başladı. Yani Şevval ayının 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü idi. Bugün yani 15 Mayıs Cumartesi günü ise Şevval ayının 3. günüdür.

Şevval ayı 2021 gün gün takvimi! Şevval ayı ne zaman başladı, ne zaman bitecek? Şevval ayı günleri ve geceleri!
Şevval ayı başlangıcı ve bitişi

BUGÜN ŞEVVAL AYININ KAÇINCI GÜNÜ VE GECESİ?

15 Mayıs Cumartesi bugün Şevval ayının 3. günüdür. 15 Mayıs Cumartesi'yi 16 Mayıs Pazar'a bağlayan gece Şevval ayının 4. gecesidir. Dinimizde geceler önce geldiğinden dolayı 4. gece gününün bir önceki akşamı oluyor.

2021 ŞEVVAL AYI GÜNLERE GÖRE TAKVİMİ!

Şevval ayının ilk 10 günü ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • 13 Mayıs : Şevval ayı 1. günü
  • 14 Mayıs : Şevval ayı 2. günü
  • 15 Mayıs : Şevval ayı 3. günü
  • 16 Mayıs : Şevval ayı 4. günü
  • 17 Mayıs : Şevval ayı 5. günü
  • 18 Mayıs : Şevval ayı 6. günü
  • 19 Mayıs : Şevval ayı 7. günü
  • 20 Mayıs : Şevval ayı 8. günü
  • 21 Mayıs : Şevval ayı 9. günü
  • 22 Mayıs : Şevval ayı 10. günü

Şevval ayının ilk 10 gecesi ve tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • Şevval ayı 1. gecesi : 12 Mayıs Çarşamba'yı 13 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece
  • Şevval ayı 2. gecesi : 13 Mayıs Perşembe'yi 14 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece
  • Şevval ayı 3. gecesi : 14 Mayıs Cuma'yı 15 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece
  • Şevval ayı 4. gecesi : 15 Mayıs Cumartesi'yi 16 Mayıs Pazar'a bağlayan gece
  • Şevval ayı 5. gecesi : 16 Mayıs Pazar'ı 17 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece
  • Şevval ayı 6. gecesi : 17 Mayıs Pazartesi'yi 18 Mayıs Salı'ya bağlayan gece
  • Şevval ayı 7. gecesi : 18 Mayıs Salı'yı 19 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece
  • Şevval ayı 8. gecesi : 19 Mayıs Çarşamba'yı 20 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece
  • Şevval ayı 9. gecesi : 20 Mayıs Perşembe'yi 21 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece
  • Şevval ayı 10. gecesi : 21 Mayıs Cuma'yı 22 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece
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